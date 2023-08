Ancona | polemiche sulla frase dell’assessora alla Cultura Anna Maria Bertini | “Su queste cose sono molto ebrea…”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 6 agosto 2023) “Su”. Laè stata pronunciata dall’assessoradella giunta di destra di, per giustificare le sue doti di oculatezza nello spendere i fondi di bilancio e in città ha scatenato un vero e proprio putiferio. La dichiarazione infatti, è stata fatta durante una conferenza stampa convocata per illustrare il programmato tecnica in quota Fratelli d’Italia. La comunità ebraica del capoluogo marchigiano, presa coscienza della cosa nel giorno dello shabbat, ha annunciato che chiederà spiegazioni a, sebbene abbia catalogato la sua dichiarazione come una semplice ‘uscita ...