Amichevoli estive | Napoli-Augsburg 1-0

Il Napoli batte l'Augsburg 1 - 0 nell'amichevole disputata a Castel di Sangro. I campioni d'Italia si sono imposti con il gol di Rrahmani, a segno con un colpo di testa al 61'.Commenta per primo Diego Simeone non ha offerto neanche un minuto a Joao Felix durante tutte ledell'Atletico Madrid. Per questo motivo, per il portoghese potrebbe profilarsi l'addio. Una delle opzioni papabili, secondo As, è il ritorno al Benfica.Dopo il k.o. con il Newcastle, la Fiorentina si impone 2 - 1 sul Nizza nella Sela Cup. Viola in vantaggio al 18' grazie al gol di Jovic e al 34' con Kouame. Nel finale all'85' gol per i francesi con ...

Si chiude il pre campionato del Torino. Ora i granata torneranno in Italia e da lì inizierà il conto alla rovescia per il il primo impegno ufficiale, ovvero la gara di Coppa Italia in programma il 14 ...Il Torino chiude le amichevoli estive con una sconfitta. I granata cadono a Reims contro la decima forza del campionato francese, la squadra di Juric perde 2-1.