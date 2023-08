Amichevoli calcio oggi 6 agosto | quali squadre di Serie A giocano? Calendario | programma | orari | tv

Leggi su oasport

(Di domenica 6 agosto 2023) Sarà una domenica 6quanto mai importante sul fronte delle. Saranno ben cinque, infatti, le formazioni che prenderanno parte alla prossimaA che scenderanno in campo per i rispettivi test, in vista di una annata che si sta avvicinando sempre più ed è ormai distante solo due settimane. Si inizierà alle ore 14.00 con la Fiorentina di mister Vincenzo Italiano che, dopo il netto successo di Grosseto, cercherà conferme in casa del Nizza in una amichevole di spessore. Trasferta francese anche per il Torino che, alle ore 17.00 farà visita al Reims. Giocherà nei confini italici, invece, il Napoli. I campioni in carica, infatti, sfideranno l’Ausburg. In serata, la Roma farà visita al Tolosa alle ore 19.30, con altri 90 minuti importanti per la formazione allenata da mister José Mourinho, quindi alle ore 20.00 chiuderanno ...