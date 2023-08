Almera | Trasferimenti Almera | trasferimenti | voci | alti e bassi per la stagione 2023 24 in Prima Divisione

Leggi su justcalcio

(Di domenica 6 agosto 2023)-08-06 13:30:38 Cari lettori di JustCalcio.com, vi proponiamo questa news sulla Liga spagnola appena arrivata in redazione: C.Rubi ha raggiunto l’obiettivo della permanenza, per i capelli, ma l’ha raggiunto. Quindi, l’annuncio della sua partenza dopo la partita contro l’Espanyol è stato sorprendente. Avviare, dunque, un nuovo progetto dalla panchina con Vicente Moreno al comando e senza Il Bilal-Tour, ceduto all’Atalanta per 31 milioni. ISCRIZIONI: Vicente Moreno (allenatore), Luis Surez (opzione di acquisto, Olympique de Marseille) e Edgar Gonzlez (Betis), Dion Lopy (Stade de Reims) FUORI: Rodrigo Ely (Gremio), Portillo (svincolato), Csar de la Hoz (svincolato), Rubi (allenatore), Maras (Alavs), Fuoli (svincolato), Arnau Sol (in prestito al Cartagena), Ivn Martos (espulsione contratto), Il Bilal-Tour (Atalanta) RITORNO DA PRESTITO: Olivera (Boston River), Gui ...