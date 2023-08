Alluvione Emilia-Romagna | strada ancora bloccata a Fontanelice | appello degli abitanti |VIDEO

Leggi su tpi

(Di domenica 6 agosto 2023) La provinciale 33 Casolana, che collega la provincia di Bologna e quella di Ravenna, restachiusa a 80 giorni dall’di metà maggio e per questo un gruppo di imprenditori e residenti di, dopo la visita del commissario alla Ricostruzione Francesco Figliuolo, hanno pubblicato unsu Instagram di fare interventi risolutori oppure di concedere agli imprenditori di pulirla e riaprirla. Il capo di gabinetto metropolitano Sergio Lo Giudice e l’assessore regionale Andrea Corsini in una nota ricordano come nei mesi scorsi “tutte le numerose frane della Sp 33” sono state risolte a spese della Città metropolitana “tranne una, la più grave, con una estensione del dissesto che andava oltre le possibilità dei primi interventi”: il ripriostino definitivo costerà infatti “altri 2,1 milioni di euro”. È ...