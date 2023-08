All’Italia di Bennati non è mancato il coraggio di osare Il sogno di Bettiol e una tattica garibaldina

Leggi su oasport

(Di domenica 6 agosto 2023) “Non abbiamo paura di nessuno“. Tornano alla mente le dichiarazioni di Danielealla presentazione della Nazionale azzurra svoltasi lo scorso martedì al Mugello. Sembravano frasi di circostanza quelle del commissario tecnico, invece la compagine italiana ha veramente corso un Mondiale da protagonista, facendoci persino balenare per qualche minuto nella testa il pensiero stupendo che potesse vincerlo. I grandi favoriti della vigilia erano Mathieu Van der Poel, Wout Van Aert e Tadej Pogacar: non è di certo una sorpresa che siano finiti tutti sul podio. Mads Pedersen faceva parte della rosa dei primi 5 papabili al titolo ed è giunto quarto. Remco Evenepoel è stato l’unico a steccare tra gli uomini più attesi, ma evidentemente il non aver disputato il Tour de France ha messo il belga in una condizione di svantaggio rispetto agli avversari che avevano maturato una ...