Allerta surriscaldamento globale | lo scioglimento dei ghiacciai è una minaccia reale | “Perdite sostanziali”

(Di domenica 6 agosto 2023) Anche se ultimamente se ne parla di meno, il problema dellodeinon è “andato in pensione”, tutt’altro! Le teorie degli esperti, anche se a volte divergono, sono volte a capire se oltre alpotremmo trovarci di fronte a nuovi organismi viventi. Proprio come nei film, quando uno si scioglie ed esseri pericolosi si “risvegliano“. L’sullodeinon è affatto terminata – grantennistoscana.itSulla Terra anche oggi e senza andare troppo indietro nel tempo esistono microrganismi capaci di sopravvivere nelle condizioni più estreme. Fin dagli anni ’70, quando alcuni scienziati scoprirono i cosiddetti organismi “estremofili“, si sono comprese molte cose su come la vita adotti ...