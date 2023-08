Allerta Maltempo a Pescara e Provincia | Violenti Temporali Provocano Disagi

La provincia di Chieti non è stata risparmiata dalla furia del. In particolare, il comune di Miglianico ha affrontato una grandinata che ha causato danni, mentre l'innalzamento del livello ...Sabato dinelle Marche: nel tardo pomeriggio ancora temporali e danni in una giornata caratterizzata dall'gialla diramata dalla Protezione civile regionale, ma senza particolari criticità. Sono ...... ha previsto unda 'bollino rosso' per l'intera giornata di oggi domenica 6 agosto. Stando ... il caro benzina ile la preoccupazione per le tensioni internazionali. Per agevolare gli ...

Cassino, nubifragio nella notte e allerta maltempo oggi sul Lazio Repubblica Roma

La tempesta tropicale Khanun, recentemente diventata tifone con gravi conseguenze sulle giapponesi isole Okinawa, ha cambiato leggermente rotta rispetto alle previsioni dei giorni scorsi. Se fino a ie ...Sabato di maltempo nelle Marche: nel tardo pomeriggio ancora temporali e danni in una giornata caratterizzata dall'allerta gialla diramata dalla Protezione civile regionale, ma senza particolari criti ...