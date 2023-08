(Di domenica 6 agosto 2023) In azione diversi canadair L'o a Monte Longu di Posada è arrivato a ridosso delle case, dove sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Nuoro con sei squadre, 30 uomini e 12 ...

Roghi nel Sud della Sardegna Intanto, l'è scattato in gran parte della Sardegna. Oltre al grosso rogo divampato nel Nuorese,si sono verificati anche nel Sud dell'isola. ...in Sardegna, guarda il video virale sui socialin Sardegna, brucia il Sud dell'isola: interventi nel cagliaritano pagina successiva >> Giornata drammatica per gliin Sardegna. La situazione è gravissima nelle campagne di San Giovanni Suergiu. L'è scattato nella tarda mattinata, quando le operazioni di spegnimento sono state coordinate dal D. O. ...

Allarme incendi in Sardegna, brucia la costa nord orientale: 600 evacuati TGCOM

Circa 600 persone sono state evacuate a Podasa (Nuoro), tra Monte Longu e San Giovanni, a causa del gigantesco incendio divampato nella costa nord orientale della Sardegna. La strada statale 131 "Dira ...Giornata drammatica per gli incendi in Sardegna. La situazione è gravissima nelle campagne di San Giovanni Suergiu. L'allarme è scattato nella tarda mattinat ...