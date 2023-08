Alla Spezia c' è la festa del mare E' il giorno del Palio del Golfo nell' estate della svolta turistica

Oggi l'evento più atteso che accende la città, dalla terra alle acque, da novantotto anni. Qui si è dimostrato come la grande crisi degli anni '80 - '90 sia stata solo un trampolino... mentre sono in via di definizione quelle dei litorali della, Roma, Napoli, Brindisi, ...le zone umide dove "il rischio di inondazione rispetto all'attuale livello medio del mare è dovuto...... al 'Via del Mare' vince 2 - 1 la Salernitana Evidenza [ 08/01/2023 ] Trae Lecce è solo ... conducente ubriacoguida Cronaca [ 01/08/2021 ] Tragedia a Gallipoli: turista 21enne in bici ...

Alla Spezia c'è la festa del mare. E' il giorno del Palio del Golfo nell ... LA NAZIONE

La Società Spezia & Carrara Cruise Terminal, che come è noto, gestisce anche le crociere che fanno tappa a Lerici, assicurerà questa volta invece alla Spezia i servizi e l’assistenza ai passeggeri di ...Il Sassuolo è in corsa per Doig del Verona, mentre alza l'offerta per Holm dello Spezia. Il Genoa è vicino ad un altro acquisto, Luca Lipani, e Pellegrini passerà al Vicenza.