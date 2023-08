Alessandro Alessandro morto | addio al pianista del Maurizio Costanzo Show

(Di domenica 6 agosto 2023) All’età di 62 anni si è spento, diventato famoso in tv negli anni ’80 accanto a Marta Flavi e. Ilda due anni lottava contro una malattia: lascia la moglie, giornalista del TG1 Cristina Guerra sposata nel 2005, e i tre figli gemelli, Luca, Gabriele e Carlo. Il musicista era nato a Roscigno, in provincia di Salerno. Giovanissimo si fece conoscere nei piano bar, ma arrivò al successo quando nel 1984lo chiamò a sostituire Franco Bracardi, lo storicodel. Tra gli anni ’80 e ’90 prese parte, con il suo pianoforte, ad Agenzia Matrimoniale di Marta Flavi. Nel suo curriculum anche collaborazioni con ...

'Non ci avventureremo in velleitarie 'scalate' della piramide calcistica italiana - ha spiegatoAleotti , Chief Strategy Officer di Brera Holdings e fondatore del Brera Fc - Ma ci ...

Triste lutto per il mondo della tv e per il Maurizio Costanzo Show: è morto a 62 anni un volto storico che aveva accompagno il programma.