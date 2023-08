Alda D’Eusanio critica con Alfonso Signorini | “Il Grande Fratello è diventato inguardabile | non basta Cesara Buonamici per ripulirlo dal trash”

(Di domenica 6 agosto 2023)ha commentato, senza troppi giri di parole, i recenti cambiamenti avvenuti nel mondo del palinsesto Mediaset soffermandosi, in particolare, sul. Non ha ancora digerito la sua squalifica al Gf Vip 5, la conduttrice, che aveva fatto delle dichiarazioni di dubbio gusto su Laura Pausini e sulla sua vita di coppia., in quella sede, non aveva trovato altra soluzione: laè stata fatta fuori senza possibilità di replica né quella di presenziare in studio nelle puntate successive. Per TAG24ha spiegato il suo punto di vista sulla svolta generale intrapresa da Pier Silvio Berlusconi per Mediaset. Nel farlo, ha lanciato una stoccata al conduttore del...

Dopo due anni ha ancora il dente avvelenato contro il Grande Fratello e soprattutto sul suo padrone di casa, Alfonso Signorini., come suo costume, non usa giri di parole in un'intervista a Tag24 in cui le viene chiesto di commentare il nuovo corso anti - trash di Pier Silvio Berlusconi, con particolare ...non farà parte della prossima stagione televisiva (salvo belle novità, che - al momento - non si palesano).è una signora della tv, una professionista di lungo corso, una grande ...Ci sono infatti stati degli interessanti precedenti : per esempio a L'Isola dei Famosi si sono spesso visti nomi come Aldo Biscardi, Sandro Mayer, Michele Cucuzza,e Alessandro ...