Alberto Bettiol commuove ai Mondiali | “Volevamo vincere | ho giocato una chance folle Viviamo per far divertire”

(Di domenica 6 agosto 2023)è stato grande protagonista nella prova in linea dei2023 di ciclismo. Il ciclista italiano ha infiammato la corsa una volta che si è entrati nel circuito di Glasgow insieme a Matteo Trentin, ha fatto selezione nel gruppo di testa e poi ha attaccato in solitaria quando mancavano 54 chilometri al traguardo. L’azzurro ha fatto sognare una Nazione intera e ha sperato di sorprendere i quattro grandi favoriti della vigilia ovvero l’olandese Mathieu van der Poel, il belga Wout van Aert, lo sloveno Tadej Pogacar e il danese Mads Pedersen. Il toscano è stato ripreso in un tratto in salita quando mancavano 23 km all’arrivo e proprio in quel frangente van der Poel è scattato in maniera perentoria, lasciando sul posto tutti gli avversari e involandosi verso la conquista della maglia iridata. Il nostro portacolori è poi ...