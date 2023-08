Agguato a Napoli | 48enne gambizzato

(Di domenica 6 agosto 2023)nella serata di ieri a. Un uomo è statointorno alle 19.30 di ieri.a Barra I fatti sono accaduti nel quartiere Barra, precisamente in via Mastellone, angolo via Giordano. A essere ferito un uomo di 48 anni di Barra, già noto alle forze dell’ordine. La vittima è stata L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

...vittoria li abbia appagati e che siano pronti a vivere dei ricordi deldi Spalletti come hanno vissuto 33 anni dei ricordi deldi Maradona. Ma attenzione che gli A16 sono già in... l' A1 Milano -e l' A14 Bologna - Taranto in direzione Sud, l' A4 Torino - Venezia in ... Non c'è coda e ti rapisce la tentazione di pestare sul gas Non conviene, il Tutor è sempre in. ...... Giovanni Simeone L'attaccante argentino delè uscito nel secondo tempo di- Girona, ... Al '13 il norvegese sbaglia l'appoggio all'indietro per Gollini, inc'è Stuani che si ...

Agguato a Napoli Est, uomo gambizzato a colpi di pistola ilmattino.it

golfo di Napoli: il golfo di Napoli, nella regione Campania, può ospitare diverse specie di squali, tra cui il temuto squalo bianco e il carcharhinus altimus. coste della Calabria e della Puglia: Le ...Agguato a Napoli Est. Un uomo di 48 anni è stato ferito al polpaccio con un colpo di pistola. I carabinieri sono intervenuti ...