Aggrediti in casa dal proprio pitbull | madre e figlio di Seveso feriti in modo grave

Due persone, madre e figlio, sono state aggredite inda uno dei due loro pitbull a Seveso, in provincia di Monza e Brianza. Ferita gravemente la donna di 69 anni che ha riportato gravi lesioni a un orecchio, a una mano e a una gamba. Il figlio di ...Una donna di 69 anni e il figlio di 43 anni sono statida uno dei loro pitbull. Un cane ... L'altro pitbull è rimasto in. ...Una donna di 69 anni e il figlio di 43 sono statinella notte da uno dei due pitbull che tenevano in. L'aggressione, avvenuta nella notte tra venerdì e sabato, ha causato gravi ferite per i due . La donna ha riportato diverse ferite ...

Madre e figlio aggrediti dal loro pitbull in casa Agenzia ANSA

È da poco passata la mezzanotte, quando, d'improvviso e senza alcun apparente motivo, uno dei due pitbull di casa si scaglia contro entrambi: un attacco violento e immotivato, che ha lasciato ...Nell’abitazione c'era anche il figlio di 43 anni, anche lui morso ad una mano. Il cane, a quanto emerso, ha aggredito l’uomo senza motivo ...