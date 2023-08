Aggredita e uccisa da uno sconosciuto | tragedia a Rovereto 

(Di domenica 6 agosto 2023) AGI - Una donna di 61 anni è morta nella notte in ospedale a Trento dopo essere statabrutalmente nella tarda serata di ieri al parco Nikolajewka nel quartiere di San Maria a Rovereto da unopoi rintracciato e arrestato dai carabinieri. La donna nell'aggressione che sembra essere stato un tentativo di violenza sessuale, ha riportato gravi traumi e non ce l'ha fatta. L'uomo, un extracomunitario di circa 40 anni, senza fissa dimora, che ieri sera è stato prima fermato e poi arrestato per aver aggredito violentemente la donna, morta nel corso della notte dopo il ricovero all'ospedale 'Santa Chiara' di Trento, è noto alle forze dell'ordine. Infatti, circa un anno fa il soggetto aveva aggredito alcune persone e i carabinieri, danneggiato alcune autovetture, sempre nella 'città della quercia'. Un episodio che venne definito un ...

