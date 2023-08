Agata Centasso | il bel volto del calcio femminile | CHE FOTO!

Da Twitter:Isabella@AgataCentassoPer esempio, come riporta il Corriere della Sera , è il caso della calciatrice del Venezia: "Abbiamo vinto a Sesto Fiorentino! P.s. questo tweet non è stato scritto da un hacker come ...Tra questi, anche quello della calciatrice del VeneziaIsabella, che in un post, a corredo di una foto di Fabio Tomao (cestista reduce dalla vittoria del Mondiale con la Nazionale ...

Agata Centasso si lascia andare ad Ibiza: "Ogni tanto mi tocca fare..." Tuttosport

La bellissima calciatrice del Venezia incanta i follower postando apprezzatissimi scatti dalle sue ultime vacanze tra Italia e isole Baleari ...Sarebbe quasi una novità. Assente da quasi un decennio dal panorama mondiale, la Nazionale potrà finalmente disputare un Mondiale di calcio. Non quella ...