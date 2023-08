(Di domenica 6 agosto 2023) Ieri notte a Collision diversi avvenimenti che potranno avere ripercussioni in chiave All In. Il ROH TV ChampionJoe si è sbarazzato in pochissimi secondi di Serpentico in un match non titolato e poi si è concentrato sul suo prossimo futuro, ossia All In. Joe non ha dimenticano la recente sconfitta patita per mano di CM, nell’ambito dell’Owen Hart Tournament. Quel match ha rinnovato una rivalità risalente nel tempo e per Joe non la storia non è ancora finita.Joe sfida CMad All InJoe ha lanciato la sfida per All In.un match contro CM. Il ROH TV Champion ha detto di essere consapevole di essere migliore del ragazzo di Chicago e di averlo dimostrato nel corso degli anni. Ha ammesso di essere stato sconfitto nel loro ...

AEW: Samoa Joe ha le idee chiare per All In, vuole CM Punk e non si fermerà davanti a niente Zona Wrestling

Ring of Honor World Television Samoa Joe wants a piece of 'Real' AEW World Champion CM Punk in Wembley. During this week's AEW Collision, Joe cut a promo following his victory over Serpentico. Joe ...During Saturday’s episode of AEW Collision, Samoa Joe made short work of Serpentico in a singles match. Afterward, the superstar took to the microphone and said that since he didn’t have an opponent ...