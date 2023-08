(Di domenica 6 agosto 2023) Ieri notte a Collision, gli FTR (Dax Harwood e Cash Wheeler) hanno difeso con successo l’AEW World Tag Team Title in un match contro Brian Cage e Big Bill. A fine match Dax e Cash microfono alla mano hanno affermato di aver da tempo ancora un conto in sospeso con glie che è arrivato il momento di. FTR vsIII Ieri notte a Collision, dopo aver difeso con successo le loro cinture, gli FTR hanno lanciato laagli. È arrivato il momento di, con i due tag team che al momento si trovano in perfetta parità. Una vittoria a testa negli scontri diretti. Ivinsero a Full Gear 2020, mentre gli FTR vinsero ...

si sta facendo strada nella, la compagnia di wrestling che si è affiancata alla Wwe come major principale nel panorama mondiale. Ma Singh, come dice lo stesso documentario che qualche anno fa...

AEW: Gli FTR vogliono chiudere i conti con gli Young Bucks e lanciano la sfida per All In Zona Wrestling

Gli FTR dopo aver sconfitto Big Bill e Brian Cage nel primo match di AEW Collision hanno sfidato gli Young Bucks per All In il 27 agosto ...Gli FTR e il duo formato da Brian Cage e Big Bill si sono contesi gli AEW Tag Team Championships nell'ultima puntata di AEW Collision: ecco cosa è successo.