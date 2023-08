AEW | Card aggiornata per AEW Collision

(Di domenica 6 agosto 2023) La prossima puntata di AEWpotrebbe essere piena di emozioni e match spettacolari. Durante l’ultima puntata diè stato confermato che CM Punk farà squadra con gli FTR per affrontare la House of Black per gli AEW Trios Championships. Successivamente Willow Nightingale farà squadra con Kris Statlander per affrontare Mercedes Martinez e Diamante. Ed anche i The Acclaimed dovrebbero tornare in azione, ma non è ancora risaputo chi andranno ad affrontare. Di conseguenza ladi AEWdovrebbe essere la seguente: i The Acclaimed tornano in azione, Kris Statlander e Willow Nightingale vs Mercedes Martinez e Diamante, House of Black vs CMFTR per gli AEW Trios Championships.

It is still unclear if tensions have eased between all the people involved, but if it has, what a way to bolster the All In card with perhaps the biggest dream match AEW could offer. It would also be ...Kenny Omega ha aperto alla possibilità di vedere Stephen Amell esibirsi in AEW. Stanotte, si è tenuto un nuovo episodio di AEW Collision, che ha ufficializzato due nuovi incontri per il prossimo event ...