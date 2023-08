Accordo tra Voyager Space e Airbus per la futura stazione spaziale Starlab

Leggi su ilfogliettone

(Di domenica 6 agosto 2023), una delle future stazioni spaziali commerciali in via di sviluppo, nascerà dalla collaborazione tra il primo contraente, l'azienda aeroamericanaand Defence, salita a bordo da poco. Il lancio è previsto nel 2028; sarà più piccola dellaInternazionale ma con un diametro maggiore, circa 8 metri e come l'ISS sarà dedicata prevalentemente a compiti di ricerca scientifica in microgravità.La joint venture tra i due partner per lo sviluppo e la gestione diè stata annunciata nei primi giorni di agosto 2023. Alla fine del 2021 lasi è aggiudicata, tramite la consociata Nanoracks, un contratto da 160 milioni di dollari, dalla Nasa, per sviluppare ...