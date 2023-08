Accadde oggi | 6 agosto | da van Persie a Capocasale

(Di domenica 6 agosto 2023) 6: da vanIl miglior marcatore della Nazionale ‘Oranje’, con la quale arrivò in finale al Mondiale 2010. Ha vinto –anche- una Coppa Uefa, una Premier League, tre Supercoppe d’Inghilterra, una FA Cup, una Coppa d’Olanda. Il 61983 è nato Robin Van, senza dimenticare il terzo posto a Brasile 2014 e quel gol in tuffo alla Spagna. Oltremanica non è riuscito a festeggiare la Coppa di Lega: un trofeo che vinsero Ron Wylie con l’Aston Villa nel 1961 (avrebbe compiuto novant’anni) e David Wagstaffe con il Wolverhampton (ci ha lasciati esattamente dieci anni fa). Il 61998 si spegneva Francesco, una bandiera del Bari tra campo e panchina che in Serie A indossò anche le maglie di Juventus e ...

Riguardandola sua figura con il rigore degli storici, Paolo VI risulta essere stato ben altro.nelle Filippine, a Manila, nel novembre 1970: Paolo VI scampò alla coltellata del pittore ...1972: Nasce a Watford, UK, Geraldine Estelle "Geri" Halliwell, la 'Ginger Spice' delle Spice Girls, cantante. Avanti TAGS 6 agosto , Domenico Modugno , Pink Floyd La fotografia dell'articolo è ...Primo condannato alla sedia elettrica, esordio dell'eroe Zorro, l'atomica su Hiroshima, inizia l'era di internet, ci lascia Domenico Modugno. 1890 - Primo condannato alla sedia elettrica:...

Accadde oggi - Firmato l'accordo vincolante con Friedkin: "Non vediamo l'ora di chiudere il prima... Voce Giallo Rossa

Tre persone sono rimaste ferite, per fortuna in maniera non grave, in un incidente accaduto sulla "Sp 161", nei pressi di Magliano. Per cause in corso di accertamento, poco dopo le 2 della notte fra ...Accadde oggi, l’almanacco del giorno: i fatti storici, politici, chi è nato e chi ci ha lasciato Burkina Faso – Anniversario della rivoluzione Isole Cook – Giorno della costituzione (le celebrazioni ...