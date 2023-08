Abbandonato dai genitori alla nascita li ritrova da grande ma viene rifiutato di nuovo | “Non mi vogliono per il mio viso”

(Di domenica 6 agosto 2023) Nasce con la sindrome di Treacher Collins, condizione causata da una mutazione su un gene specifico che impedisce alle ossa e ai tessuti deldi una persona di svilupparsi correttamente, e ilo abbandonano in ospedale dopo sole 36 ore: “Avevano visto il mioe non mi volevano“. Prova a ricontattarli quando ha 25 anni madi. Questa è la storia di Jono Lancaster, che intervistato dal MailOnline racconta la propria esperienza sperando di essere d’ispirazione per gli altri. Sì perché Jono, malgrado le difficoltà, è riuscito a veni fuori dal guscio e a costruirsi un percorso di successo. Questo anche grazie all’amore di Jean Lancaster, la donna che lo ha adottato due settimane dopo lain ospedale, ...

Nato con la sindrome di Treacher Collins, Jono Lancaster venne abbandonato dopo la nascita appena i genitori videro il suo aspetto ...