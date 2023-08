"AAA cercasi 7 calciatori...". Il povero sos del ricco club

(Di domenica 6 agosto 2023) Il West Ham, ricchissima squadra di Premier che ha gonfiato il portafoglio in estate con le cessioni di Rice all'Arsenal (120 milioni circa) e quella imminente di Scamacca per cui ballano altri 30 milioni, è ancora a zero acquisti

Via libera all'ingresso di nuovi azionisti all'interno del capitale di Rai Way, la società quotata in Borsa che possiede le torri e le antenne per la trasmissione del segnale della televisione ...nuovi Hospitality Manager. Tradotto: le imprese dell'accoglienza turistica, dal food alla cultura, richiedono nuovi profili professionali per colmare il forte gap tra le competenze ...nuovi Hospitality Manager. Tradotto: le imprese dell'accoglienza turistica, dal food alla cultura, richiedono nuovi profili professionali per colmare il forte gap tra le competenze ...

AAA cercasi badante: nella Sibaritide non c'√® pi√Ļ chi assiste gli ... Ecodellojonio

Il West Ham, ricchissima squadra di Premier che ha gonfiato il portafoglio in estate con le cessioni di Rice all'Arsenal (120 milioni circa) e quella imminente di Scamacca per cui ballano altri 30 mil ...Reddito di cittadinanza e mancanza di regolari permessi di soggiorno gambizzano il settore dell'assistenza domestica. La richiesta non trova riscontro nell'offerta e le famiglie del territorio sono in ...