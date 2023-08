A Montrose Street è delirio | qui si potrebbe decidere il Mondiale

(Di domenica 6 agosto 2023) Ecco la situazione nel possibile punto chiave deldi ciclismo,: in attesa degli ultimi chilometri la gente occupa ogni spazio disponibile ai bordi di questa strada di ...

Ecco la situazione nel possibile punto chiave del Mondiale di ciclismo,: in attesa degli ultimi chilometri la gente occupa ogni spazio disponibile ai bordi di questa strada di ...Archiviato il primo tempo, si entra tra le maglie di Glasgow: circuito cittadino da 14.3 km strappi di breve durata in un su e giù che include i 250 metri di pendenza 6% dinel ...Sarà un continuo saliscendi con i 250 metri al 6% dia chiudere la serie. Strappi brevi, non durissimi, ma da Classica . I favoriti del Mondiale 2023 L'uomo da battere sarà il ...

Montrose Street, l'anonima strada che può decidere i Mondiali di ... Sport Fanpage

Oggi domenica 6 agosto si corre la prova in linea maschile su strada valida per il titolo dei Mondiali di ciclismo 2023 ...Trentin, che a Glasgow ha vinto l'Europeo 2018, lo definisce "da mal di testa": il percorso è pieno di insidie, e lo strappo nel finale può essere fatale. L'Italia insegue il successo numero 20, ma i ...