8 DEI MIGLIORI LIBRI DI FANTASCIENZA E FANTASY IN INGLESE DA LEGGERE NELL’AGOSTO 2023

Leggi su periodicodaily

(Di domenica 6 agosto 2023) Preparatevi, perché questo mese escono sugli scaffali nuovididaassolutamente! È tempo di andare in libreria, in spiaggia, in biblioteca, al lago o in una qualsiasi combinazione di questi quattro luoghi. Dopotutto,all’aperto è un po’ un’esigenza stagionale. Personalmente, in estate amodi