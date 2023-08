65 | Fuga dalla Terra | ecco perché lo sci-fi con Adam Driver merita un' altra chance in 4K UHD

Leggi su movieplayer

(Di domenica 6 agosto 2023) L'uscita Eagle con una brillante edizione a due dischi con il film in 4K UHD e in blu-ray, è l'occasione per riscoprire lo sci-fi cone sottolinearne, tra i tanti difetti, anche i lati positivi. Non ha avuto un buon riscontro al botteghino e non ha avuto nemmeno i favori della critica, ma 65:, pur restando un film con molti difetti e nel complesso decisamente inferiore alle attese, è comunque un prodotto da vedere per vari motivi: l'ambientazione decisamente particolare, il periodo storico molto singolare in cui si svolge tra meteoriti e dinosauri, ma anche la bravura di unche risulta sempre convincente. Non è un caso dunque che Eagle Pictures abbia riservato al fantascientifico survival movie diretto da Scott Beck e Bryan Woods ...