61 anni di pellicole intorno a James Bond Omaggio a Sir Roger George Moore | il suo interprete più longevo

...e il restauro dei film in nitrato di cellulosa che raccontano la Calabria di centofa, ... conservato nella soffitta della famiglia Smurra di Corigliano - Rossano insieme ad altrein ...L'Extra - Terrestre viene citato in numerosee fiction televisive. Fra queste ultime citiamo almeno Dawson's Creek , celebre serie teen degli'90.È morto all'età di 83Mark Margolis, attore che molti hanno conosciuto nel ruolo di Hector Salamanca in 'Breaking Bad'... Tra le sue apparizioni si ricordano anche ledi Scarface, Ace ...

La Jeep Wrangler come quella di Jurassic Park, il kit adesivi La Gazzetta dello Sport

Per festeggiare i primi 30 anni della pellicola americana, Jeep lancia il kit per personalizzare la Wrangler con la livrea utilizzata nel film. È in vendita solo negli Stati Uniti ...Instax ci ha portati al Summer Jamboree di Senigallia per provare con mano la nuovissima Square SQ40 immersi negli anni '50.