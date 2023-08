6 agosto 2003 | Sporting Lisbona-Manchester United VIDEO

Leggi su glieroidelcalcio

(Di domenica 6 agosto 2023) L’amichevole traIl 6delsi affrontarono in amichevole. Non fu una partita come le altre: fu l’ultimo match di Cristiano Ronaldo con la maglia biancoverde. Dopo pochi giorni, il calciatore portoghese appena diciottenne, passò proprio ai Red Devils che lo scelse come erede di David Beckham dandogli anche la numero 7. Fu l’inizio di un’era che lo porto a vincere diversi successi in Inghilterra e in Europa ed anche individuali come il Pallone d’Oro del 2008. L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.