5G | il governo è pronto a innalzare i limiti elettromagnetici | “Regalo alle compagnie | rinunciando alla precauzione sulla salute”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 6 agosto 2023) L’ultimo Consiglio dei ministri prima della pausa estiva, che si terrà lunedì17, ha sul tavolo un decreto omnibus. Al suo interno c’è un po’ di tutto: dagli interventi sui taxi, al caro voli, passando per il granchio blu fino allo stop al limite di 240mila euro per i compensi della società Ponte sullo Stretto. E all’articolo 7 della bozza di decreto ilMeloni ha anche deciso diper il 5G. Una scelta molto contestata dassociazioni ambientaliste e dai Verdi. L’obiettivo, si legge nella bozza del decreto, è quello di “potenziare la rete mobile e garantire a utenti e imprese l’offerta di servizi di connettività di elevata qualità, senza – viene precisato – pregiudizio per lapubblica“. Così entro 120 giorni ...