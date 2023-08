(Di domenica 6 agosto 2023)disgustose, di un ex appartenente ad una associazione eversiva condannato per reati connessi al terrorismo. Ma, nonostante questo, con incarichi istituzionali nella destra. Ledel ...

Le parole del portavoce del Presidente della Regione Lazio Marcello De Angelis sulla strage di Bologna sono "ignobili": lo dice la segretaria Pd Ellyche chiede "dimissioni immediate". "Se ......ell'2024'. La questione dei gruppi è secondaria, prima viene la politica. Io vedo uno spazio per un'area di centro distante da Giorgia Meloni e Matteo Salvini ma non alleato con Conte e... attacca Ellychiedendo le 'dimissioni immediate' di De Angelis. 'Se non riescono a farlo i ... Guardando negli occhi i familiari delle vittime della strage fascista del due'. De Angelis ...

2 agosto, Schlein: “Ignobili le parole di De Angelis, Meloni finisca l’aggressione alla storia” Globalist.it

Il portavoce della Regione Lazio rilancia sulle sue dichiarazioni a proposito delle responsabilità nella strage di Bologna, paragonandosi a Giordano Bruno e dicendosi «orgoglioso» ad «andare sul rogo ...Schlein quindi ha concluso ... "Chi ha paura della sentenza sui mandanti della Strage di Bologna del 2 Agosto 1980 Come Sindaco di Bologna chiedo che il Presidente della Regione Lazio Rocca prenda le ...