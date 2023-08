“105 Save the Sea” | rimosse oltre 35 tonnellate di plastica e rifiuti

(Di domenica 6 agosto 2023) ROMA – Grazie al coinvolgimento di 4.520 volontari in 184 appuntamenti lungo le coste italiane, sono stati rimossi 35.277 chilogrammi dinon speciali dalle spiagge italiane. È questo lo straordinario risultato ottenuto dall’iniziativa “105the Sea” organizzata da Plastic Free Onlus, Radio 105 e Il Regionale di Trenitalia in tutto il mese di luglio per sensibilizzare bagnanti, turisti e cittadini dell’importanza di una maggiore cura del territorio e del mare, così da contrastare l’abbandono dinell’ambiente. “Ogni giorno il mare ci restituisce ciò che è nostro – dichiara Luca De Gaetano, presidente di Plastic Free Onlus – Con l’impegno concreto dei nostri referenti e volontari, siamo impegnati dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da, puntando sulla ...

È questo lo straordinario risultato ottenuto dall'iniziativa "the Sea " organizzata da Plastic Free Onlus, Radioe Il Regionale di Trenitalia in tutto il mese di luglio per ...Ben 172 cleanup, da nord a sud, che abbiamo promosso - on air, on line e a bordo dei Regionali di Trenitalia - con la campagna di sensibilizzazioneTHE SEA . Per cinque domeniche di luglio, ...Monopoli è la protagonista della tappa conclusiva del "the Sea ", l'iniziativa organizzata per tutto il mese di luglio da Plastic Free Onlus, Radioe Il Regionale di Trenitalia con l'obiettivo di rimuovere dalle coste italiane 10 tonnellate ...

105 Save The Sea fa tappa a Monopoli il 30 luglio Comune di Monopoli

Grazie al coinvolgimento di 4.520 volontari in 184 appuntamenti lungo le coste italiane, sono stati rimossi 35.277 chilogrammi di plastica e rifiuti non speciali dalle spiagge italiane. È questo lo st ...Straordinario risultato ottenuto ottenuto dall’iniziativa “105 Save the Sea” organizzata da Plastic Free Onlus, Radio 105 e Il Regionale di Trenitalia ...