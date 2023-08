Zuppa di Porro 5 agosto 2023

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 5 agosto 2023)di. Via libera alla delega fiscale. Dossier segreti: quel simpatico satana di Amadori se la prende anche con me. Ma davvero vuoi litigare? per la prima volta in vita sua, anzi forse la seconda, il simpatico satana diventa garantista. Ma quale complotto. Forse ha ragione anche lui. Non è certo la P2. Ma piccolo Amadori quando ti vediamo mettere le sigle invece dei nomi e difendere un maresciallo che invece è un tenente, e leggere il pezzo livoroso di oggi, temiamo che ti abbiano toccato qualche nervetto…. Fatti un bagnetto in spiaggia eddai. Facoloso Caruso sul Foglio e i principi di Salina del centro sperimentale di cinematografia. poi ti becchi Dacia sulla stampa. Vabbè Giletti indagato e Sallusti difende. La follia del controllo dei prezzi di capone e quello dell’algoritmo degli aerei. Governo dirigista. I mifranti e la Francia e il ...