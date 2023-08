Zielinski | l’Arabia Saudita torna in pressing | il rinnovo non è più così certo CorMez

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 5 agosto 2023) Piotrrinnoverà o no con il Napoli? Sembrava esserci stato un avvicinamento tra il club di De Laurentiis e l’entourage del centrocampista polacco. Nei giorni scorsi si parlava addirittura di prolungamento già pronto ad importi ridotti rispetto al presente. Didisposto a fare un sacrificio pur di restare a Napoli. Oggi, però, il Corriere del Mezzogiorno sparge nuovamente ombre suldel centrocampista con il Napoli. Pare sianote a farsi sentire, in modo netto e invasivo, le sirene del. Dunque non sembrerebbe più tuttosicuro. Il quotidiano scrive: “Si lavora su più tavoli: le trattative per il difensore centrale e i rinnovi di contratto, in primis Osimhen esu cui è ancora forte il ...