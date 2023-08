Yerry Mina arriva alla Fiorentina!

(Di sabato 5 agosto 2023) Calcio italiano: 08/05/2023 alle 16:09 CESTFiorentina per una stagione, con opzione per il rinnovo per un’altra Sarà la sua terza avventura in Europa, dopo essere passato per Everton e FC Barcelona La Serie A italiana si prepara a ricevere un nuovo volto internazionale., difensore centrale colombiano, ha firmato contratto con la Fiorentina per una stagione, con possibilità di rinnovo per un’altradopo essere stato un free agentfine della sua relazione con l’Everton. La notizia ha fatto scalpore nel mondo del calcio, comeè sempre stato oggetto di interesse da parte di diversi club europei a causa sua solidità difensiva e la sua capacità di segnare gol di testa nei ...

La Fiorentina ha ufficializzato il tesseramento dello svincolato, difensore colombiano di 28 anni reduce da un'esperienza in Premier League con la maglia dell'Everton. Il giocatore ha sottoscritto un accordo di un anno con opzione per un'altra stagione. ...è un nuovo giocatore della Fiorentina. Lo ha comunicato il club viola con una nota sul proprio sito web ufficialeè un nuovo giocatore della Fiorentina. Lo ha comunicato il club ...Il difensore arriva da svincolato dopo l'esperienza all'Everton FIRENZE -FernandoGonzalez è un nuovo giocatore della Fiorentina. A renderlo noto è la stessa società viola attraverso un comunicato. Il difensore colombiano arriva da svincolato dopo l'esperienza ...

Fiorentina, ufficiale Yerry Mina a parametro zero Agenzia ANSA

Dopo aver superato la concorrenza del Cagliari, Yerry Mina è ufficialmente un nuovo calciatore della Fiorentina. Per l’esperto difensore colombiano, svincolatosi dopo l’avventura con l’Everton, si ...Fiorentina have confirmed the signing of Colombia international Yerry Mina. The 28-year-old has spent the past five years at Everton where he played nearly 100 times in the Premier League for the ...