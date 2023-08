Yerri Mina sbarca alla Fiorentina Per la porta piace Christensen

(Di sabato 5 agosto 2023) Le attenzioni dei viola si stanno concentrando sul reparto arretrato per rafforzare il quale si sono assicurati il centrale che tanto cercavano, ovvero il giovane colombiano, classe 94, che si è svincolato dall’ Everton, e sono intenzionati a prendere anche un secondo portiere. Per questo ruolo si fa il nome del danese Oliverdell’Hertha Berlino. LAANNUNCIAIl club viola ha ufficialmente annunciato l’ acquisto del calciatore colombiano attraverso un comunicato: Lacomunica di aver tesserato il calciatore Yerry FernandoGonzalez., nato a Guachene'(Colombia) il 23 settembre 1994, ha vestito in Europa le maglie di Barcellona ed Everton, Club con il quale ha disputato ...

MARTEDI' 1 AGOSTO 18.35 - Sorpasso completato dalla Fiorentina al Cagliari nella corsa a. L'affare è quasi chiuso ( LEGGI QUI ) 18.00 - Rasmus Hojlund è arrivato a Manchester per sostenere ...Oltre ai discorsi legati a Josip Sutalo , il club viola ha scavalcato con preportenza il Cagliari nella corsa adopo aver presentato un'offerta al giocatore, svincolatosi a fine stagione ...Commenta per primo Il Cagliari vuole chiudere un colpo in difesa e ha messo nel mirino un ex - top del reparto. Si tratta dell'ex - Barcellona ed Everton,, colombiano classe 1994 e due volte bronzo in Coppa America contro la Colombia. Attualmente svincolato sono in corso forti colloqui per portarlo alla corte di Ranieri.

Fiorentina, ufficiale l'arrivo di Yerri Mina GianlucaDiMarzio.com

(ANSA) - FIRENZE, 05 AGO - La Fiorentina ha ufficializzato il tesseramento dello svincolato Yerry Mina, difensore colombiano di 28 anni reduce da un'esperienza in Premier League con la maglia ...La Fiorentina mette a segno un doppio colpo: sono infatti ufficiali gli ingaggi di Yerry Mina e di Gino Infantino. Il ...