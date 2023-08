XXI Giostra d’Europa a Sulmona | sette delegazioni delle citta europee

(Di sabato 5 agosto 2023) Il 5 agosto per la XXIper la Pace e dei Borghi più belli d’Italia con il patrocinio del Parlamento Europeo. Il centro dell’Europa per un giorno. Acittà. XXI: il patrocinio del Parlamento Europeo Il centro dell’Europa per un giorno., l’incantevole località

Sulmona, patria di Ovidio Publio Nasone, si trasforma in Messaggera di Pace in occasione dellad'Europa per la Pace e dei Borghi più belli d'Italia con il patrocinio del Parlamento ...La manifestazione cavalleresca internazionale da quest'anno, quello della suaedizione, cambia nome e diventaEuropea per la Pace . Appuntamento sabato 5 agosto per una giornata intensa e ...E' arrivata ieri la comunicazione ufficiale con la quale la Presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola ha concesso il patrocinio allaEdizione della 'Europea per la Pace'. Un ...

Sulmona, la XXI Giostra d'Europa per la Pace e dei Borghi Dietro la Notizia

Entra nel vivo la giornata dedicata alla Giostra cavalleresca d’Europa per la pace. Questa mattina, nella sala consiliare del comune ...Roma, 4 ago. (askanews) - Sulmona fa il bis. Dopo il grande successo registrato lo scorso week end con la XXVII della Giostra Cavalleresca il cui palio, realizzato da Luna Berlusconi nipote dell'ex pr ...