WWE | LA Knight sempre più idolo del pubblico | vittoria pesantissima per lui

(Di sabato 5 agosto 2023) L’episodio di questa settimana di SmackDown si è aperto con l’ovazione delper LA. Il wrestler di Los Angeles èpiù amato dai fan, con un seguito enorme che ad ogni episodio non manca di manifestare il suo immane apprezzamento per lui. Non ha fatto eccezione l’apertura di puntata di SmackDown di questa settimana in cui LAha avuto l’onore di essere il primo ad apparire. Dopo aver svelato i partecipanti della battle royal di SummerSlam, in cui egli stesso concorrerà, LAè stato raggiunto sul ring da Sheamus per l’opener dello show. Il match si è trasformato in una sorta di Lumberjack match dato che intorno al ring c’erano numerosi “stakeholder” dell’esito del match: Santos Escobar, The Miz, Grayson Waller, Karrion Kross, Scarlett, Michin ed AJ Styles. La ...

... Trails to Azure STORE DIGITALE 14/03/2023 Valheim STORE DIGITALE 17/03/20232K23 STORE ...of Pandora AMAZON Giochi in uscita 2023 senza data Age of Empires IV [Xbox Series X - S] Hollow...Niente da fare per LA, osannato dal pubblico inglese e da molti considerato il favorito ... Money in the Bank: le nostre interviste alle stelle dellaGunther supera Riddle... ma Drew è ...... Trails to Azure STORE DIGITALE 14/03/2023 Valheim STORE DIGITALE 17/03/20232K23 STORE ...of Pandora AMAZON Giochi in uscita 2023 senza data Age of Empires IV [Xbox Series X - S] Hollow...

LA Knight era sicuro che sarebbe andato over in WWE The Shield Of Wrestling

LA Knight told WWE they could fire him if he wasn't over with the crowd after his first three months under contract. The 'Megastar' is currently one of WWE's hottest stars, regularly producing the ...- The O.C. argued with the Brawling Brutes, leading to a match where Karl Anderson and Luke Gallows faced Ridge Holland and Butch. The Street Profits (Montez Ford and Angelo Dawkins) attacked both ...