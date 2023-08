WWE | Frustrazione non diffusa per la divisione femminile a SummerSlam | trapelate voci “esagerate”

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 5 agosto 2023) Siamo a poche ora da, ed una notizia in particolare ha guastato l’umore dei fan: il match tra Trish Stratus e Becky Lynch è stato spostato. Ringside News ha riportato in esclusiva che la decisione è stata presa perché la WWE sta riscontrando un enorme successo e guadagni grazie alla Slim Jim Battle Royal. La compagnia pensa ovviamente agli affari, ma non ha voluto limitare la durata degli incontri, dato che sta cercando di produrre eventi più brevi. In seguito è stato riferito che “nessuna delle due donne era entusiasta della modifica al match, che ha ricevuto un focus nei giorni precedenti a Raw”. Il match alla fine si terrà a Winnipeg, a Raw, e Trish ha già avuto modo di commentare la notizia (citando Chris Jericho), rispondendo ad un fan che aveva commentato la notizia evidenziando il potenziale vantaggio casalingo della canadese: Checking to ...