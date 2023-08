Wta Montreal 2023 | Camila Giorgi supera il primo turno di qualificazione

(Di sabato 5 agosto 2023)parte col piede giusto nelle qualificazioni del Wta di. Sul cemento canadese, dove l’azzurra ha conquistato il titolo più importante della sua carriera due anni fa, rispettato il pronostico contro Elvina Kalieva battuta per 6-2 6-4 in 1 ora e 19 minuti di gioco. Nonostante sette doppi falli e due break concessi, lanon si complica la vita e avanza aldecisivo dove affronterà un’altra statunitense, la Krueger che passa in rimonta sulla svedese Bjorklund 5-7 6-4 6-4. SportFace.

Il commento di Ubaldo al tabellone del1000Nel pomeriggio canadese, e circa alle 22:30 italiane, sono stati resi noti i tabelloni del National Bank Open 2023, che quest'anno vedrà lascendere in campo a, come nel ...invece, a portare in alto il tricolore, ci sarà colei che 2 anni fa, proprio qui, lo ... La classe 2005, in ascesa sempre più rapida, affronterà Sachia Vickery , n.216, per fare un passo ...L'ultima volta che le giocatrici si diedero battaglia in quel di, nel 2021, a trionfare fu inaspettatamente Camila Giorgi . Quest'anno la tennista marchigiana parte dalle qualificazioni, ma ...

Giorgi-Kalieva oggi in tv: orario, canale e diretta streaming qualificazioni Wta 1000 Montreal 2023 SPORTFACE.IT

MONTREAL (Canada) - Camila Giorgi vince il suo 1° match di qualificazioni del torneo Wta 1000 di Montreal che vinse nel 2021. La 31enne di Macerata numero 51 al mondo si è imposta per 6-2, 6-4 dopo 80 ...Matteo e Camila gli unici due azzurri che tenteranno il torneo cadetto. Tanti nomi di spicco, presente anche Bouchard ...