Wta Montreal 2023 | analisi tabellone | le Big Three puntano al titolo | ma attenzione alle sorprese

(Di sabato 5 agosto 2023) Aè tutto pronto per l’inizio del primo torneo 1000 della stagione che segna il ritorno nel continente americano. Dopo il successo dello scorso anno di Simona Halep su Beatriz Haddad Maia in finale, la prima certezza che abbiamo è che la campionessa in carica non potrà difendere il, essendo ancora sospesa dal circuito per le ben note vicende legate ad un controllo antidoping positivo durante lo scorso US Open. La rumena, dopo questa settimana, non avrà più punti in classifica. Nel 2022, tuttavia, il torneo si giocò a Toronto. L’ultima volta che le giocatrici si diedero battaglia in quel di, nel 2021, a trionfare fu inaspettatamente Camila Giorgi. Quest’anno la tennista marchigiana parte dqualificazioni, ma chissà che l’aria del Québec non possa portarla ad altre grandi imprese. A guidare ...

Le indicazioni per seguire la sfida tra Camila Giorgi ed Elvina Kalieva , valevole per il primo turno delle qualificazioni del1000 d i. Due anni dopo il titolo più importante della sua carriera, proprio sul cemento canadese, la tennista marchigiana è costretta a ripartire dal tabellone cadetto. Poco male dato ...TABELLONE QUALIFICAZIONI1000(1) Tsurenko vs (WC) B. Fernandez Han vs (15) Mandlik (2) Parks vs (WC) Stakusic Zhao vs (10) Bucsa (3) Collins vs (WC) Bouchard Bektas vs (14) Yuan (4) ...PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMI E PRIZE MONEY TABELLONE10002023 PARTE ALTA (1) Swiatek bye Zhu vs Pliskova Gracheva vs Cirstea Potapova vs (14) Muchova (11) Haddad Maia vs Badosa ...

Wta Montreal Draw - Swiatek davanti a un duro sorteggio, due italiane nel seeding Tennis World Italia

Il tabellone principale del WTA 1000 di Montreal è stato sorteggiato: come sempre, vengono sdoppiate le sedi quando si tratta del torneo canadese, alternando Toronto e la città più celebre del Québec.È stato sorteggiato in queste ore il tabellone del torneo Wta di Montreal. La rumena Simona Halep non potrà difendere il titolo mentre prosegue la sfida in vetta tra le prime della classe. Iga Swiatek ...