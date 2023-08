Wta 1000 Montreal 2023 | il montepremi e il prize money

(Di sabato 5 agosto 2023) Ile ildel Wtadi, prestigioso evento canadese in programma sul cemento outdoor da lunedì 7 a domenica 13 agosto. La numero uno al mondo, Iga Swiatek, guida il seeding del torneo, seguita dalla rivale Aryna Sabalenka, a caccia di punti per soffiarle la vetta del ranking mondiale. Presenti anche Elena Rybakina, Jessica Pegula e tutte le altre big tranne Ons Jabeur, fermata da un infortunio al ginocchio. L’unica tennista azzurra ai nastri di partenza del main draw è invece Jasmine Paolini, ma non è escluso che possano arrivarne dal tabellone cadetto. Iltotale dell’evento dial femminile corrisponde a 2 milioni e 536mila 292 euro totali, dei quali 413mila 400euro andranno a ...

E' stato sorteggiato il tabellone principale del torneodi Montreal 2023 , torneo in programma sul cemento canadese dal 7 al 13 agosto. La prima testa di serie è la numero uno al mondo Iga Swiatek , seguita da Aryna Sabalenka ed Elena Rybakina . ...Tennis NewsTennis È stato sorteggiato in queste ore il tabellone del torneodi Montreal. La rumena Simona Halep non potrà difendere il titolo mentre prosegue la sfida in ...del Mastersdi ...Urna più severa con Swiatek che con Sabalenka. Wozniacki contro una qualificata. Sorteggio agrodolce per le azzurre Il percorso di avvicinamento allo US Open 2023 inizia con il primo dei duein terra nordamericana. Il circuito femminile fa tappa a Montreal per l' Omnium Banque Nationale présénte par Rogers . Sesto WTA1000 della stagione che vedrà al via nove delle prime dieci del ...

WTA 1000 Montreal: Il tabellone di Qualificazione. Presenza di Camila Giorgi LiveTennis.it

La sangallese proverà a rifarsi di un incontro da dimenticare settimana prossima nel WTA 1000 di Montréal. Unica svizzera presente nel tabellone principale del torneo canadese, la 26enne nel primo ...Il primo torneo di Belinda Bencic (WTA 15) dopo l'infortunio al braccio destro è terminato ai quarti di finale. Al WTA 500 di Washington la rossocrociata ha sbattuto violentemente contro la padrona di ...