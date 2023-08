(Di sabato 5 agosto 2023) La numero 1 del tabellone Jessicasi è qualificata per le semifinali divincendo inla delicata sfida contro Elina: 46 63 64 il punteggio, in 2 ore e 8 minuti, in ...

La numero 1 del tabellone Jessicasi è qualificata per le semifinali divincendo in rimonta la delicata sfida contro Elina Svitolina: 46 63 64 il punteggio, in 2 ore e 8 minuti, in favore della tennista americana. A ...Il cemento disi prepara al penultimo atto:, Samsonova e Sakkari sono tre delle quattro semifinaliste, attesa la vincente tra Bencic e Gauff Il primo nome femminile che arriva sul tabellone delle ...volano Kostyuk eTre match, tre superfici, tre vittorie. Questo è lo score di Grigor Dimitrov contro Emil Ruusuvuori in questo 2023: l'ultima vittoria è arrivata all'Atp ...

Washington: Pegula in rimonta sulla Svitolina. E' semifinale SuperTennis

La numero 1 del tabellone Jessica Pegula si è qualificata per le semifinali di Washington vincendo in rimonta la delicata sfida contro ...Cinque le partite disputate nel venerdì americano dei quarti di finale al WTA 500 di Washington, per la prima volta quest'anno equiparato in termini di categoria al suo omologo maschile. Dovevano esse ...