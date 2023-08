Voyager-2 | contatti ristabiliti!

(Di sabato 5 agosto 2023) Ristabiliti in tempo record le comunicazioni con la sonda veterana, finita "fuori asse" per errore

Bentornata! Solo qualche giorno fa vi avevamo parlato di come la Voyager 2 avesse perso i contatti con la terra per un errore tecnico, abbandonandola di fatto in un viaggio solitario attraverso lo spazio. Un inconveniente potrebbe aver messo a tacere la sonda fino a metà ottobre, ma un segnale emesso da Voyager 2 offre la speranza di ristabilire il contatto prima di quella data

Dopo giorni di apprensione per aver perso i contatti con la Voyager 2, la NASA è riuscita a ristabilire il pieno collegamento con la storica sonda.Le comunicazioni, perse dopo l’invio di istruzioni errate, sono state rispristinate grazie un segnale amplificato che ha raggiunto la sonda oltre ...