Voyager-2 | contatti ristabiliti!

(Di sabato 5 agosto 2023) Ristabilite in tempo record le comunicazioni con la sonda veterana, finita "fuori asse" per errore

C'è qualcosa di straordinario nel modo in cui, 46 anni dopo essere stata lanciata, le comunicazioni con la2 , la più vecchia (quasi antica, ormai) sonda spaziale ancora attiva, sono state riprese evitando così mesi di silenzio radio. Un prodigio tecnologico anche nel sistema, pensato oltre 50 anni ...... nel disappunto generale, ha causando di fatto la perdita dicon la sonda e, anche se probabilmente il blackout era temporaneo e limitato ad una durata di tre mesi (dopo i quali- ......hanno perso icon la sonda dopo aver fatto erroneamente puntare la sua antenna a due gradi di distanza dalla Terra. La situazione non si sarebbe risolta fino al 15 ottobre, quando2 ...

Voyager telefona a casa. Ripresi i contatti con la storica sonda Nasa la Repubblica

La NASA “ritrova” Voyager 2: ora proverà a ripristinare i contatti Passo in avanti nel recupero delle comunicazioni con la sonda spaziale che si trova oltre l’eliosfera… Leggi ...Milano, 5 ago. (askanews) - Starlab, una delle future stazioni spaziali commercial in via di sviluppo, nascerà dalla collaborazione tra il ...