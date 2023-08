Voragine nei conti dei partiti politici italiani | Forza Italia e Lega ko | ma anche il Pd non se la passa bene

Leggi su open.online

(Di sabato 5 agosto 2023) Fossero società per azioni gran parte di loro dovrebbe portare i libri in tribunale. Ileggendo i bilanci del 2022 pubblicati questa estate non se lano affatto: complessivamente hanno un patrimonio netto negativo per 106 milioni di euro, in gran parte dovuto ai pessimi risultati storici die della, sia quella tradizionale (LaNord) sia quella “per Salvini” che di fatto ha sdoppiato la vita di quel partito. Mail Pd non se labenissimo: alla fine del 2010 aveva un patrimonio netto positivo di 20,3 milioni di euro. All’inizio del 2022 quella cifra si era ridotta a 23.380 euro, quindi quasi scomparsa. A fine anno ...