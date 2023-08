(Di sabato 5 agosto 2023) "È straziante seguire la devastazione causata dalle colossali inondazioni in. L'Ue è al fianco del popolo sloveno. Mobiliteremo il sostegno necessario". Lo scrive in un tweet la presidente ...

"È straziante seguire la devastazione causata dalle colossali inondazioni in Slovenia. L'Ue è al fianco del popolo sloveno. Mobiliteremo il sostegno necessario".La presidente della Commissione europea, UrsulaLeyen , ha pubblicato sui suoi social un messaggio di sostegno alla Slovenia di fronte 'alla devastazione causata dalle colossali inondazioni' ...Lo scrive in un tweet la presidente della Commissione Ue UrsulaLeyen spiegando che il commissario per la Gestione delle Crisi, Janez Lenarcic, "è già a Lubiana per parlare con il governo". .

Von der Leyen, 'distruzioni da alluvioni in Slovenia strazianti' - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

L'Ue è al fianco del popolo sloveno. Mobiliteremo il sostegno necessario". Lo scrive in un tweet la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen spiegando che il commissario per la Gestione ...Mobiliteremo il sostegno necessario". Lo scrive in un tweet la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen spiegando che il commissario per la Gestione delle Crisi, Janez Lenarcic, "è già a ...