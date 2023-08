Volley femminile | l’Italia firma il poker ai Mondiali Under 19 | Adigwe superba | Thailandia battuta

(Di sabato 5 agosto 2023)prosegue baldanzosa la propria cavalcata ai19 di. La nostra Nazionale ha sconfitto lacon un secco 3-0 (25-17; 25-17; 25-19) e ha così conquistato la quarta vittoria nella fase a gironi della rassegna iridata di categoria in corso di svolgimento a Szeged (Ungheria). Le azzurre sono sempre state in controllo di un incontro giocato sostanzialmente a senso unico e hanno surclassato le sempre rognose asiatiche, confermandosi al comando del gruppo C con 4 successi e 12 punti. Le ragazze di coach Michele Fanni si giocheranno il primato nel raggruppamento nello scontro diretto contro il Brasile in programma domenica 6 agosto.era già certa della qualificazione agli ottavi di finale, il testa a testa con le ...

Risultati dei Campionati Europei di beachil 5 agosto MASCHILE QUARTI DI FINALE 9.45 Nicolai/...Ahman/Hellvig (SWE) - Ehlers/Wickler (GER) 19.00 Mol/Sorum (NOR) - Luini/De Groot (NED)...2023 - 2024 Serie A1Squadra RomaClub È stato pubblicato il calendario ufficiale della stagione 2023/2024 di A1 e con esso le date che andranno a scandire il ritorno della RomaClub nella massima ...2023 - 2024 Serie B1Squadra Terrasini Continua la campagna di rafforzamento delTerrasini del Presidente Tony Mancino in vista dell'inizio della nuova stagione agonistica che ...

Un poker di arrivi per rinforzare la squadra in vista del nuovo campionato nazionale di serie B1 di pallavolo femminile. Il Volley Terrasini si prepara per la terza stagione consecutiva con l’imperati ...Continua la campagna di rafforzamento del Volley Terrasini del Presidente Tony Mancino in vista dell'inizio della nuova stagione agonistica che vedrà la squadra al via del campionato di B1 per il terz ...