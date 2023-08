(Di sabato 5 agosto 2023) Dusanlascerà lain questa finestra di calciomercato? Ci sono ben tresulle tracce del serbo Non solo il Chelsea in pressing su Dusan. Secondo quanto riferisce infatti l’odierna edizione di Libero,occhio anche a Real Madrid e Tottenham: i duesono alla finestra in attesa di sviluppi sul possibile scambio da parte dellaper arrivare a Lukaku. Possibile assalto dei Blancos se non dovesse arrivare Mbappé, degli Spurs se saluterà Kane. Staremo a vedere cosa succederà nel calciomercato bianconero.

Dusanlascerà la Juve in questa finestra di calciomercato Ci sono ben tre club sulle tracce del serbo Non solo il Chelsea in pressing su Dusan. Secondo quanto riferisce infatti l'odierna edizione di Libero,occhio anche a Real Madrid e Tottenham: i due club sono alla finestra in attesa di sviluppi sul possibile scambio da parte della ...Proprio sul serbo: "da tenere Ne sono convinto: Dusan se sta bene fa 25 gol a campionato, ... La pubalgia ti entra in testa e non ti fa stare bene mai, non sai quando va. Io ne sono uscito ...Su: 'La Juve dovrebbe tenerlo Ne sono convinto: Dusan se sta bene fa 25 gol a campionato, ... La pubalgia ti entra in testa e non ti fa stare bene mai, non sai quando va. Io ne sono uscito ...

Vlahovic via dalla Juve Restano tre club in corsa per lui Calcio News 24

Il calciomercato 2023 estivo è pronto a cambiare il futuro anche di un altro giocatore che sta per lasciare la Serie A: si tratta di Dusan Vlahovic ...Federico Bernardeschi ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport, lasciando un commento anche sugli ex calciatori viola, Federico Chiesa e Dusan Vlahovic e ...