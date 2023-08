VIDEO | Giovane fan spinge via Dominik | vuole Rhea tutta per sé!

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 5 agosto 2023)Mysterio è uno degli heel più odiati della WWE, soprattutto da quando la WWE lo ha accoppiato aRipley, dato che molti fan fischiano Dirty Dom semplicemente perché sono gelosi di vederlo al fianco di Mami. Unfan ha illustrato perfettamente questo sentimento universale. La WWE sta organizzando molti eventi speciali e di impegno per la comunità durante SummerSlam. I meet & greet sono sempre molto popolari durante i grandi eventi della WWE, e unfan ha avuto la possibilità di incontrareMysterio eRipley. Il fan non era affatto interessato a Dom Dom, dato che ha aspettato in fila solo per toglierselo dai piedi per farsi una foto con la sua Mami,ndolo via.ha deciso di vendicarsi ...